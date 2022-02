Kolm päeva enne aastavahetust kuulsid keskkriminaalpolitsei salakõrvad hämmastavat kurtmist.

Rohketes äritülides ja võlavaidlustes karastunud Indrek Raudsepp (56), hüüdnimega „Pats“, kõneles: „Sa ei kujuta ette, kui kuradi raske on tänapäeval anda altkäemaksu. Noh see, see on üle mõistuse. […] Nussind ära kuradi SEB, kuradi panga…