Populaarseim eestlane planeedil? Eesti tantsumuusika produtsendi Syn Cole'i lugusid on striimitud üle miljardi korra

Kui vestlusteemaks on Eesti popmuusika, ei tule Syn Cole just sageli jutuks. Väga paljud ei pruugi seda nime teadagi. Ometi on tegu ühe rahvusvaheliselt kõige edukama meie maalapilt sirgunud artistiga ning aastast 2016 on ta regulaarselt pälvinud Kuldplaadi auhindu (aasta autor, aasta autor internetis, aasta raadiohitt). Kuldplaate jagatakse statistika järgi – müügiarvud, kuulamisarvud. Ja need arvud on Syn Cole’il gigantsed.

Põhjuseid on mitu. Ega Syn Cole (häälda: sin kõul) ei topi ennast kohaliku muusikaelu mäsusse, ta pole Eestis korralikku intervjuudki andnud („Ma pole vist väga inteka-mees olnud, kuigi päris paljud saated ning väljaanded on küsinud“). Ja tema suund on algusest peale olnud pisikese kodumaise turu asemel terve maailm.

Kas sa mäletad muusikat, mis mõjutas sind niivõrd, et hakkasid ka ise muusikat looma?

90ndate lõpus hakkasin rohkem elektroonilist tantsumuusikat kuulama. Mäletan, et mul oli sõprade pealt kopeeritud päris mitu Scooteri kassetti, lisaks ka mitmed ­Mauro Picotto ning Kai Tracidi albumid. Scooterilt meeldis eriti nende 90ndate looming.

Üsna pea hakkasin ise esimesi lugude ja remikside katsetusi süntesaatoril salvestama. Läks aga päris mitu aastat, kuni otsustasin lõpuks süntesaatori koduarvutiga ära ühendada ning arvutisse muusikaprogrammi Cubase installida. 2006. aasta paiku sain oma esimesed stuudiokõlarid, võimsama arvuti ning Rolandi süntesaatori.