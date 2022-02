Häda ajab sea kaevu: kuidas seasektori esindajad eesotsas ministriga vilistavad seadusele

Sealihasõpradele teadmiseks: teie kotletid on ohus!

See ei tähenda, et need maailmast kaoksid. Ent üha tõenäolisem on, et edaspidi särisevad kotletid meie pannil saksa, poola või hispaania keeles.

Eesti seakasvatussektor on sügavas kriisis. Paljudel ettevõtetel terendab töö lõpetamine. Paari nädala eest teatas Põlvamaa Haameri peretalu noor ja särav perenaine Ave Haamer, et nende viimaseid põrsaid ootab kuulsusetu lõpp. „Praegu pole kuidagimoodi võimalik välja tulla,“ ütles Haamer Postimehele.

Igale seale, kes lihaks tehakse, peab tootja maksma peale 50–70 eurot.

See on põhjus, miks keegi ei taha torkida viisi, kuidas Eestis makstakse ja saadakse seasektorile mõeldud toetusi. Ehkki kogu valdkond pehmelt öeldes haiseb, ja hullemini kui seapidamine ise.