Mis vorst anti? EKRE võttis krüptoeelnõult 600 blokeerivat muudatust tagasi

Eile aga otsustas Kaalep rahanduskomisjonile teatada, et võtab oma pea 600 muudatusettepanekut tagasi. Niisiis on EKRE otsustanud algselt planeeritud riigikogu töö pidurdamise ära jätta.

Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik pakkus, et EKRE-l küllap ei olnud enam põhjust obstruktsiooniks, kuna neid enim häirinud punktis leiti kompromiss. "Nende põhiline sisuline muudatus puudutas kapitalinõuet ettevõtetele, et neil peab olema rohkem kapitali," selgitas ta. Selle osas leiti kompromiss, et need nõuded ei ole nii kõrged kui algselt plaanitud.