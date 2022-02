Hea halduse tava – mitte lihtsalt sõnakõlks

Haldusmenetlus ei ole raketiteadus, rohkem kui 20 aastat tagasi oli see ellu kutsutud lihtsustamaks kodanike ja ametnike vahelist suhtlust eeskätt kodanike huvide kaitseks. Igas haldusmenetluses kehtib aga üks põhireegel, mis esmapilgul võib tunduda lihtsasti järgitav. HMSi § 40 lõikes 1 on ette nähtud, et enne haldusakti andmist peab haldusorgan andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Tegemist ongi hea halduse tava peamise alussättega. Paraku ärgitab lihtsus ametnikke kohe ka formaalsuse suunas tegutsema. Täidame selle nõude kuidagi ära, saadame suvalisel ajal formaalse teavituse ja sõltumata arvamuse sisust meie poolt juhitavat rongi see vaevalt suunab või pöörab. Riigikohus on mitmetes lahendites sisustanud ja selgitanud hea halduse tava rakendamist.

Ärakuulamisõiguse tagamine peab olema tegelik ja tõhus (RKHKo 28.04.2014, 3-3-1-52-13, punkt 34). Ärakuulamine tuleb korraldada enne haldusakti andmist, mitte pärast seda, kui tegelik otsus on juba tehtud (MKSi § 13 lõige 1, HMSi § 40 lõige 1). Ärakuulamine on tegelik ja tõhus üksnes siis, kui selles toodud väited ja tõendid võivad reaalselt mõjutada ja muuta lõppotsust. Kui selline võimalus puudub, on ärakuulamise võimaldamine pelk formaalsus, mis jätab menetlusosalisele vale arusaama, et tal on võimalik haldusmenetluse tulemuse suhtes kaasa rääkida. Selliselt on sõltuvalt olukorrast ja menetluse eripärast sageli menetlusosalise enda sisetunde küsimus, kas ametnik on korraldanud ärakuulamisõiguse sisuliselt ja tõhusalt ilmselge sooviga arvestada kõiki asjaolusid või pelgalt formaalselt. Juhul, kui teie siseveendumus ütleb, et pakutud ärakuulamine on pelgalt formaalne, tasub kohe pöörduda abi saamiseks pädeva juristi poole.