Ukraina-eesti kunstnik Andrij Bojarov Lvivist: "Aitäh Eestile Javelinide eest, need tõesti töötavad!"

Fotokunstnik, kuraator, arhitekt ja uurija Andrij Bojarov (60) elab ja töötab Lvivis. Tal on aga ka tugev side Eestiga ja meie olude sunnil üsna katkendliku kirjavahetuse sekka tuleb Andrijlt eestikeelseid lauseid. "...ja Head Eesti Vabariigi sünnipäeva!" kirjutab ta 24. veebruaril, pisut enne südaööd.

Nõukogude Liidu lagunemise ajal oli Bojarov Eestis, ta õpetas siinsetele tudengitele arhitektuuri, tundis kunstnik Tõnis Vinti ja peaks tänavu septembris avama näituse Tallinnas Jaani Seegi galeriis. "Sa tõenäoliselt ei usu, aga mul on siin kodus kaks või kolm esimest Eesti Ekspressi numbrit aastast 1989," ütleb ta ja lubab, et kui ajad rahulikumad, räägib mulle lehega seoses paar lugu.

Andrij, missugused on viimased kuud sinu ja su pere jaoks olnud - pidevad teated vägede koondumisest Ukraina piiride taha. Kas arvasite, et lähebki nii, nagu 24. veebruaril juhtus?

Kui aus olla, siis me ei arvanud, et see juhtub sellises mahus. Aga alati sel teemal rääkides oleme vähemasti mina ja mu abikaasa lisanud - pidage meeles, et 1939. aastal ei uskunud ka enamik inimesi, et see võib juhtuda...