Treener nõuab kohtus valuraha lapsevanemalt, kes teda pedofiiliks nimetas

Sellel lool on kaks versiooni, mis erinevad teineteisest nagu öö ja päev. Osapooled on üksmeelel vaid selles, et pikale veninud konflikti tulemusena kasutas Ville Arike 2019. aasta 11. juulil ärritatud seisundis oma tütre treeneri Mari-Ann Ploompuu kohta sõna „pedofiil“. Isegi selles, kas Arike kasutas seda sõna üksnes küsimuse vormis või konkreetse solvanguna, puudub ühine arusaam.

Ploompuu nõuab koos jurist ­Robert Sarvega Arikeselt valurahana 4000 eurot ja pedofiili-väite ümberlükkamist. Arike ja tema kaitsja vandeavokaat Vahur Kivistik usuvad aga väite paikapidavust, sest treener on paari aasta eest FC Florast alaealise tüdruku ahistamiskahtlustega vallandatud.

„Mitte ainult mind, vaid paljusid teisigi lapsevanemaid muutis rahutuks asjaolu, et 2018. aasta sügisel langes meie võistkonnast lühikese aja jooksul välja ridamisi tüdrukuid. Kuu-poolteisega oli läinud viis tüdrukut,“ meenutab lapsevanem Arike.