"Kolm nädalat vaikust” – Vene sõduriema ei tea, kus on ta poeg

Darja Nikolajeva oli vestlusega nõus juhul, kui tema päris nime ei avaldata. Ta ei taha pahandusi – ei endale ega oma Jegorile. 24-aastasel pojal on vaja seda „töökohta”, ta peab hoolitsema oma perekonna eest, tema väike poeg on vaid kaheaastane. „Me elame provintsis, töötame riigi heaks. Palju muid kohti siin ju pole. Riik on usaldusväärne tööandja,” ütleb Darja. Tema ja ta mees rääkisid Jegorile, et ta võiks töötada OMONi eriüksuses. Jegor on sportlik, teenistus on hea. Et nii saab Jegorist midagi kutselise sõjaväelase laadset, sellele nad toona ei mõeldud.