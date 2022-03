See on järjefilm 12 aastat tagasi linastunud tõsielufilmile „Aeg on siin“, mis jälgis samu lapsi nende esimese kooliaasta jooksul.

JAZZ



Mingi Kummastav armastus on džässi vastu, ilmselt olengi oma tüübilt jazz. See tunne sai alguse, kui olin vahetusõpilasena aasta Taanis ja sattusin elama muusikagurmaanide perekonda. Lisaks õnnestus külastada Kopenhaagenis üht erilise vaibiga džässiklubi ja neid lõhnu ning emotsioone kannan siiani kaasas. Chet Baker, Billie Holiday, Miles Davis, Erik Truffaz on vaid mõned lemmikud. Jazzkaar on üllatanud paljude leidudega, nagu Salvador Sobral ja täiesti kustumatu elamuse jätnud maskis pianist Lambert. Autos mängib Raadio Tallinn.