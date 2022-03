INTERVJUU | Võimude poolt suletud telekanali Dožd ajakirjanik Denis Katajev: „See sõda on praeguse Venemaa režiimi lõpp”

Sel nädalal suleti Venemaal ühed viimased vaba ajakirjanduse kantsid - telekanal Dožd ja raadiojaam Ehho Moskvõ. Põhjuseks Ukraina sõja kohta valeinformatsiooni levitamine. Paljud Doždi ajakirjanikud lahkusid riigist, kaasaarvatud telekanali peatoimetaja Tihhon Dzjadko. Venemaalt lahkus ka 12 aastat Doždis töötanud ajakirjanik Deniss Katajev.

Kuidas siis Doždiga nüüd seis on?

Dožd lõpetas töö. On võimalus, et jätkame kuidagi välismaal, aga miski pole veel kindel. Homsest (tänasest, 4. märtsist - K. K.) hakkab kehtima uus seadus, mis võimaldab sõja kohta fake news’i levitamise eest määrata 15 aastat vanglakaristust. Nii et töö muutub ohtlikuks, eriti meile, ajakirjanikele.

Täna (eile, 3. märtsil - K. K.) on Doždi veel YouTube’ist võimalik vaadata. Õhtul on eetris Vera Kritševskaja, Doždi ühe asutaja dokumentaalfilm „F@ck This Job” (2021. aastal valminud täispikk dokumentaalfilm Doždist ning selle omanikust ja juhist Natalja Sindejevast - K. K.), ja see on viimane Doždi sisu. See on lõpp. See on viimane päev sõnavabadust Venemaal. Viimane päev sõltumatut ajakirjandust Venemaal.