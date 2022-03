Lapin oli veendunud, et tema on noor hing ja elab alles oma esimest elu

„Zen-budist minus tunneb ära, et sul on väga hea energia,“ ütles Leo, kui keeras end ateljee põrandale lahti rullitud madratsile uinakule, olles enne andnud mulle loa ruumis olevatele töödele pilk peale heita. Teostega tutvutud, sulgesin vaikselt ateljee nr 10 ukse, et mitte segada nohisevat kunstnikku, ning seadsin end minekule. Ei pea mainima, et tegu oli hilise õhtu- või juba varase hommikutunniga. Kuigi olime Leoga tuttavad varemgi, siis sellest hetkest rohkem kui kümme aastat tagasi sai alguse meie sõprus.

Püüdes kirjeldada Leod vaid kahe sõnaga, oleksid need kirg ja südamlikkus kõiges, mida ta ette võttis.