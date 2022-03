Altkäemaksuplaanid, keskkonnareostus, kahtlased rahaülekanded – salapaberid paljastavad Eesti filantroopide üliküünilise äristrateegia

Solway veebileht uhkustab, et on maailma suurim niklit tootev eraettevõte. Kaevandused asuvad üle maailma: näiteks Ukrainas, Makedoonias, Indoneesias, Gua­temalas. Solway toodang jõuab lõpuks esemetesse, mis on meie kodudes tavapärased: näiteks Ikea kraanikausid ja Siemensi pesumasinad.

Ettevõtte kinnitusel ei pinguta nad mitte ainult selle nimel, et projektid oleksid edukad. „Solway ei tooda tagasi pelgalt meie aktsionäridele, vaid kõikidele huvitatud osapooltele. Me võtame enda kanda vastutuse oma töötajate ja nende kogukondade, kus me tegutseme, sotsiaalse ja majandusliku heaolu ning jätkusuutlikkuse ees,“ seisab firma veebilehel.

Ent see kõik on puhas vale ja suitsukate. Nii selgub ajakirjandusvõrgustiku Forbidden Stories valdusse lekkinud 470 e-postkastist ja kaheksast miljonist sisedokumendist. Need dokumendid puudutavad Guatemalas El Estori linnakeses Solwayle kuuluvat Fenixi kaevandust. Forbidden Stories jagas infot 20 väljaandega üle maailma, üks neist on Eesti Ekspress.