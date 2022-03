Kuidas teie sugulastel Ukrainas praegu läheb?

Koputan kolm korda, aga õnneks on tõesti kõigil praegu olukord hea. Mul on tõesti sugulasi mõlemal pool, nii Ukrainas kui ka Venemaal.

Ühe oma sugulase lugu jagasite ka Twitteris – naine, kes tõttab metrootreppidest üles, koer seljas.

Jaa, nemad on praegu turvaliselt Poola jõudnud. Tundub nagu see oleks juba ammu olnud, aga tegelikult on möödas alles nädal. Aeg läheb praegu väga kiiresti.

Kui Putin ütles, et tuumajõud tuleb viia kõrgemasse valmisolekusse, siis mis see tähendas?

Minu tõlgendus on, et nüüd, kus meil on ka veidi rohkem informatsiooni, siis ...