SÕNAMÄNG | Testi, millisest Eesti osast sa pärit oled

Mäletad, millise imestusega vaatasid inimest, kes ütles, et lumi pakib? See on ju kõigile selge, et lumi hakkab kokku! Mäletad seda vaidlust, kummal nüüd õigus on? Lapsepõlves mängisid kindlasti uka-ukat ja sugulastele Eesti teise otsa külla sõites ei suutnud sa imestust varjata, kui need sama mängu hoopis trihvaaks kutsusid? Aga sugulased vaatasid sind vastu, nagu oleks sa kuu pealt kukkunud. Mis uka-uka, ikka trihvaa! Kas veeanum on pang või ämber? Kas öelda see või too? Kas koolis oli sul spikker või puks?

Eesti Ekspress koostöös Eesti Keele Instituudiga koostas selle kohta testi. Ütle sinagi, millist sõna kasutad. Sinu sõnakasutuse põhjal saab järeldada, kus on sinu juured.