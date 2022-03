Kristel Saan: lennukist maha astudes esimene sõõm uue paiga lõhna, kerguse tunne

ÜKSI REISIMINE



Lõhnad, tajud, tähelepanekud, kohtumised ja oma tempos liikumine. See paneb alati naeratama, isegi praegu selle peale mõeldes... Lennukist maha astudes esimene sõõm uue paiga lõhna, kerguse tunne. Kust rongid lähevad? Esimene võõramaa kohv. Ainus kahekõne, mida peame, on oma teekonnaga. Ma armastan emotsioone jagada, kuid üksi on meie tajud nii palju erksamad, oleme tähelepanelikumad ja tunneme hoopis teistmoodi. Võtame rohkem kaasa ja seiklustesse sattumine on üsna tõenäoline.