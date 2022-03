Miks eestivenelased panevad pahaks ukraina põgenike „ebaõiglast” eelistamist?

Esimesena nõuab energiliselt mikrofoni enda kätte Tartu Ülikooli Narva Kolledži noor õppejõud Denis Larchenko ja küsib justiitsministrilt: miks aitab Eesti just nüüd nii intensiivselt Ukraina põgenikke, miks ei ole aidatud teisi siin elavaid mitte-eestlasi?

Justiitsminister Maris Lauri maigutab tükk aega suud ja seda mitte vaevalise vene keele pärast. Küsimust, miks just sõja ajal sõjapõgenikke abistatakse, ei osanud ta eelmisel reedel kohtumisel narvalastega küll oodata. Eriti eesti keelt vabalt valdavalt noormehelt.

Ukraina põgenike arv on kahe nädalaga kasvanud nullist kuueteist tuhandeni ning see on tekitanud eestivenelastes uue üllatava narratiivi, mis ei ole Kremlist pärit.