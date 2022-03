Kokkupõrge iseendaga

Kaido Ole on meie kaasaja üks tuntumaid ja edukamaid eesti kunstnikke. Tegemist ei ole minu erapooliku arvamusega, see on üldtunnustatud seisukoht. Järgmisel aastal ootab Kaidot ees ilus juubel – 60, nii et aeg teatud (vahe)kokkuvõtteks on kindlasti küps. Aga et see näitus leiab aset mitte ühes pealinna esindussaalidest, vaid Viljandi eragaleriis Rüki, on minu jaoks tõeline üllatus. Ning täiesti siiralt positiivne. Olgu Rüki galerii siinkohal tunnustatud.