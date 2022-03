Maksumaksja hüvitab Martin Repinskile 890 eurot kuus, et ta saaks elada täiesti tavalises viiekorruselises paneelmajas Lasnamäel. Täpsemalt Mustakivi peatuse lähistel umbes 50-ruutmeetrises üürikorteris.

Varem oli ka meedias küsimärk, et milleks Repinskile maksumaksja raha eest korter Lasnamäele, kui tal on Viimsis kodu juba olemas? Ja siin vastus: kuigi Tallinnas ja selle lähivaldades elavatele riigikogu liikmetele korterit ei hüvitata, siis on Repinski sisse kirjutatud hoopis teise maakonda. Otsustan talle siiski Lasnamäele külla minna ja küsida, et milleks talle see korter.

9. märtsi pärastlõuna. Valin trepikoja fonolukul Repinski korteri numbri. „Strastvutje, da?”