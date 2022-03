INTERVJUU | Kütusekulutaja Repinski sõidab ise palju ja täidab ka teda sõidutavate sõprade autopaake

Riigikogu liige Martin Repinski kinnitab, et on kõik oma suured diislikogused ära kulutanud ainult töösõitudeks, isegi kui need on tangitud teistesse – ka sõprade – autodesse.