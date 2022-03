Raha siia, Kristuse nimel!

Sõjauudiste doomscroll­’imise vahelduseks oleks vaimse tervise huvides hea vaadata midagi, mis on täiesti teisest ooperist. „Vooruslikud vaimulikud“ („The ­Righteous Gemstones“), mille teine hooaeg just hiljuti HBOs esilinastus, on sedavõrd lollakas ja meelelahutuslik, et sobib päris kenasti fookuse hajutamiseks ahastuselt, surmalt ning maailmalõpumeeleoludelt.

„Vooruslikud vaimulikud“ mõjub kohati kui hittsarja „Pärijad“ („Succession“) (tahtmatu?) paroodia. Meediaäri maailma kajastav „Pärijad“ on psühholoogilise realismi võtmes suurteos, „Vaimulikud“ aga kerglane telesatiir. Mõlema loo keskmes on halastamatud äriperekonnad ning kaks väga olulist teemat – võim ja raha.