Vene eliidi raske elu: sanktsioonid pigistavad, aga riigiduuma liikme Dubais puhkav tütar ärgitab vene rahvast vastu pidama

Kuigi Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja märkis mürgiselt, et Vene rahva jaoks on olulisemaidki asju kui puhkusereisid ja kallid käekotid, on just majandussanktsioonid need, mis Vene eliidile palju haiget teevad.