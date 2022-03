Kiievis kõlab õhuhäiresireen, juba mitmes sel ööl. Kogu kortermaja jagu inimesi on keldrisse varju pagenud. Sireen undab järjepanu juba kümme… kakskümmend… kes see enam jõuab kokku lugeda, mitukümmend minutit. „Kurat, Putin toob jalgrattaga seda raketti kohale või?“ käratab üks naistest keldri nurgast. Naerupahvak. Väga teretulnud – on ju viimase paari tunni jooksul inimestes vaheldunud vaid kaks tunnet, hirm ja ärevus.

Uus hommik, sama rahvas uue sireeni puhul samas keldris. „Putin läheb baari,“ võtab naabrinaine taas jutu üles.