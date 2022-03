Lase oma ellu suurepärast alté’d

Ega Ken Saan loll ei ole, et ta praegu töötab ja elab Aafrikas. Globaliseeruvas maailmas on ka Lääne maailma popmaitse globaliseerunud, eesotsas Kariibi mere, latiino ja Ida-Aasia pop, ning just Aafrika on manner, kust laekub planeedi keskpõrandale kõige huvitavamat muusikat. Ma ei ole küll täpselt sotti saanud, milliseid ansambleid Ken mind korduvalt Keeniasse on kutsunud vaatama, intervjueerima ja filmima, aga arvestades, kui erineval tasemel ja laia haardega muusikat selt kontinendilt valgub, siis tõenäoliselt on ka Keenia muusikutel ja produtsentidel midagi, millega muusikat kui sellist edasi viia.