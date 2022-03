Inimlikult soe teekond läbi „vurrudega lontruse“ elu

Ütled „Lotman“, mõtled „märk“. Ütled „märk“, mõtled „Lotman“. Sedavõrd grandioosne figuur – nii nimetatakse teda etenduse „Lotman“ tutvustavas tekstis – on vene päritolu Eesti semiootik ja kirjandusteadlane Juri Lotman, kelle 100. sünniaastapäeva hiljuti tähistati. Aga et etendus? Just! Muude Lotmanile pühendatud sündmuste seast leiab ka ­teatri R.A.A.A.M. ­lavastuse, mis tutvustab omal moel Lotmanit, annab pildi temast kui inimesest.