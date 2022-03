Mariupol on sõjas kannatanud kohutavaid kaotusi kogu märtsi vältel. Mitte keegi ei tea täpselt, kui palju inimesi on linnas hukkunud pommitamise ja tulistamise tõttu, kui paljud aga külma ja nälja pärast, kui paljud seetõttu, et nad ei saa ravimeid, kui paljud jäänud varjenditesse rusude alla lõksu.

Teated pommitamistest asetuvad trööstitusse reaalsusesse, kui lugeda Instagramis jagatavaid kuulutusi, kus otsitakse oma vanemaid, õdesid-vendi, vanaemasid-vanaisasid, peretuttavaid.