Avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et suur osa Vene Föderatsiooni elanikest toetab president Putini alustatud sõda. Kui palju teie rühma liikmetest seda arvamust jagab?

Kõige suurem probleem praegu on, et millegipärast arvatakse, et kõik venelased pooldavad sõda. See on solvav. Inimesed on tõesti väga solvunud, et ühiskonnas on selline arvamus. 99 protsenti vene keelt kõnelevaid inimesi ei poolda sõjategevust Ukrainas ning on kategooriliselt selle vastu. Ja grupi liikmed just seda ka pidevalt rõhutavad: inimesed räägivad, et sõda käib Vene armee ning Ukraina rahva vahel.

...