SÜVALINNA VERERINGE: Kuidas võim Tallinnas Keskerakonda toidab

Tallinna linna keskerakondlik juhtimisaparaat on aastate jooksul saanud avalikkuselt tuld ja tõrva. Seda on rappinud korruptsiooniskandaalid, raputanud tulised poliitilised heitlused ja fileerinud ajakirjandus. Aastakümneid kestnud ainuvõim on enda lahtimuukimatu masinavärgi sünkmusta kasti sisse istutanud.

Eesti Ekspressi ja Levila ajakirjanikud võtsid ette varasemast põhjaliku uurimistöö, et valgustada Tallinna juhtimise pimedaid salasoppe. Lugude sarja esimene osa on nüüd teie ees.

Järgmiste päevade jooksul ilmuvad lood selgitavad, miks Keskerakond kümne küünega ainuvõimust kinni hoiab ja mis mõju see linnale ning tema rahvale on avaldanud. Esimeses loos selgub, millist rolli mängivad linnavõimu masinavärgis sajad parteile lojaalsed ametnikud.