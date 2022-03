SÜVALINN I Müstiline meer hallis pintsakus: Kõlvarti tagatuba, avalikkuse eest varjatud pale ja suur plaan Tallinnaga

Võrreldes Edgar Savisaare või Taavi Aasaga on Kõlvart nagu rahutu Aatomik, kes korraldab kõike ümber – kuid eks tundu ka aaloe tuima tapeedi taustal õitsva lillepuhmana.

Eesti Ekspressi ja Levila ajakirjanike uuriva artiklitesarja "Süvalinn" siinne osa võtab valgustada Tallinna linnapead Mihhail Kõlvartit.

Kõlvart on korrektne, ülikonnastatud, rõhutatult viisakas, väljapeetud, leebe, ajab mõistlikku juttu, ei naljata, ei sõima, ei eksi, sekka hästi doseeritud taekwondo-trikke ja palja ülakeha eksponeerimist – avaliku kuvandiga on asi selge.

Kui Kõlvartilt küsida, mis vahe on avalikul ja tegelikul Mihhail Kõlvartil, möönab ta, et inimene ei suuda olla alati siiras, eriti poliitik. Aga kinnitab, et sama juttu, mida räägib avalikult, ajab ta ka oma sõpradele köögilaua taga. „See ei ole sellepärast, et ma olen nii aus ja õige. Nii on lihtsam, ei pea mõtlema, mis on igas kontekstis õige valik.“