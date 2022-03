SÜVALINN | Eksametniku pihtimus: kuidas pöörleb Tallinna rohepesumasin

Endine linnastrateeg Mihkel Kaevats mõistab isegi, et oli Tallinna linnavalitsuses töötades justkui võõrkeha – mässuline, kes on nii mõnegi linna otsuse vastu ka tänavatel meelt avaldanud.

Kaevatsi ja teiste „geriljatöö“ – nii ta seda ise nimetab – tulemusel valiti Tallinn Euroopa roheliseks pealinnaks, võeti vastu kliimakava ja linna arengustrateegia aastaks 2035.

„Lubasime Euroopa rohepealinna konkursi finaalis, et viime need eesmärgid ellu, meie selja taga oli linnapea autoriteet,“ ütleb endine linnastrateeg Kaevats.

Strateegia väljatöötajate silmis on aga mure. Liiga sageli on hästi tehtud plaanid lihtsalt sumbunud. Seda kardetakse ka rohestrateegiate puhul – et neist saab harilik rohepesu. Jutuks hea, aga tegelikke muutusi ei sünni.