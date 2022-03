"Olukord on mitmes mõttes väga sarnane, kuid kuulda, kuidas Ukraina sõjast räägitakse, on paljude inimeste jaoks solvav," ütleb Jordaania päritolu ajakirjanik Bulos. "Ignoreeritakse täielikult asjaolu, et sõda on Lähis-Idas kestnud suuresti lääne sekkumise tõttu. On hämmastav kuulda eeldust, et Lähis-Ida elanikud naudivad sõda või see on justkui nende loomulik elukeskkond. See on hullumeelne."