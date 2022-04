PROBLEEME ON: Raadiku munitsipaalelamute piirkonnas oma majas majavanema rolli täitev Kristiina Lindau leiab, et sellist rasket seltskonda ei tohiks niimoodi ühte kohta kokku koondada, nagu Raadikul on tehtud, sest see tekitab omakorda probleeme juurde.

FOTO: Erik Tikan