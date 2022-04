Mihhail Šiškin: Venemaad saavad deputiniseerida vaid venelased ise

Kui põlvkondade jooksul on kõik, kes on julgenud mõelda ja pole käinud ühte jalga, kuulutatud hulludeks, saadetud sunnitööle, maha lastud, parimal juhul sunnitud emigreeruma, siis kujunevadki välja omadused, mis aitavad ellu jääda: oskus vait olla ja alluda võimule. Kas võib süüdistada inimesi, kui see on ainus ellujäämise strateegia?