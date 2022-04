Kõlvarti lähikond on väike. Linna strateegiakeskuse juht ehk linnakantsler Kairi Vaher. Linnasekretär Priit Lello. Abilinnapeadest on selgelt esile tõusnud Vladimir Svet. Aga kuna haridusteemad on Kõlvartile väga olulised – ta tunnistab isegi, et on unistanud just haridusministri kohast –, siis ka hariduse abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Jüri Ratas nende sekka ei kuulu. Meie küsimustele Jüri Ratase kohta vastab Kõlvart diplomaatiliselt – kuid isegi tema äärmiselt kontrollitud kehakeeles nõksatab midagi ja kuigi meil puuduvad selle kohta dokumentaalsed tõendid, ei jää kellelegi ruumis hiljem kahtlust, et Kõlvart ei hinda Jüri Ratast just üleliia kõrgelt.