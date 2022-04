Jaan Aru: huumor aitab meele värskena hoida

Seened

Hüpped

Mu laste (ja ka akadeemiliste laste ehk juhendatavate) loovus ja mõttelend ärgitavad mind ennast ka tegema mõttehüppeid tundmatutes kohtades. Muidugi ei too mitte iga selline mõttehüpe huvitavat tulemust ja vahel on oht murda oma akadeemiline kael, aga kui otsid teadusaardeid, siis peab pisut ka riskima.

Noored



Võiks arvata, et põhikooli laste ette rääkima minemine on enesetapp, sest kes sind ikka kuulata viitsib – kõik on ninapidi nutiseadmes. Aga kuulavad küll ja esitavad ka teravaid küsimusi. Mõne õpilase näolt peegeldub uus arusaam, kui ta saab teada, et elus ei loe mitte kaasasündinud andekus ja 8. klassi matemaatikahinne, vaid see, kui palju nad järgmise 10–15 aasta jooksul oma ideid ja mõtteid arendada suudavad. On õpilasi, kes pärast seda arusaama vähendavad aega, mille nad sotsiaalmeedias veedavad. Põhikooli noored vajavad teavet selle kohta, kuidas oma aega ja aju kasutada.