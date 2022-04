Medinski – Vene ajaloo kuri kääbus

Ukraina sõja esimesel nädalal algasid Valgevene-Ukraina piiril asuvas häärberis läbirääkimised agressori ja tema ohvri vahel. Kremli peremees määras Venemaa delegatsiooni juhiks ­Vladimir Medinski (51), kellest välismaal teadsid senini vaid need vähesed, kes on süvitsi huvitunud Vene sisepoliitikast. Venemaa välisministeeriumi ega diplomaatilise korpusega pole Medinskil justkui mingit sidet. Pole ta ka valitsuse liige. Seega tekkis 28. veebruaril paljudel Lääne uudisteagentuuridel klassikaline küsimus „who is mister Medinsky?“. Mõned Kremli kriitikud nimetavad Medinskit lausa „klouniks“, kelle määramisega läbirääkimiste juhiks anti Ukraina poolele märku Venemaa tegelikust huvist või siis pigem ebahuvist rahulepingu sõlmimise vastu.

Ent lugu klouniks olemise või vähese tõsiseltvõetavusega pole kaugeltki ühene. Mõned Kremli kriitikud on Medinskit nimetanud Venemaa Goebbelsiks, ja kui lähtuda niisugusest paralleelist, siis võiks siit järeldada Vene delegatsiooni juhi kõrget staatust. Ikkagi diktatuuririigi propagandajuht! See kõlab võimsalt.