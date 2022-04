Kallis lugeja, mul on sulle hea uudis. Eestis on võimalik täiesti normaalset asja teha. Linastunud on kahe varastes kahekümnendates djuudi – Meel Paliale ja Urmet Piilingu – täispikk mängufilm „Kiik, kirves ja igavese armastuse puu“. Teekonnafilm, täiskasvanuks saamise lugu, dramöödia, mille kohta on öeldud, et see on uue generatsiooni „Jan Uuspõld läheb Tartusse“. Selle ühe autorina saan rahulolevalt noogutada (ma ei tea küll, mis Maimik arvab). Aga sarnasusi on.