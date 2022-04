INTERVJUU | Taavet Hinrikus: PISA eksameid tegema võib õpetada ka koera, see ei muuda teda targemaks

Taavet Hinrikusel on juba mitu aastat hingel Eests antav haridus, täpsemalt viiv, kuidas koole juhitakse ja haridust antakse. Ta lõi koos kamraadidega Jõhvi „koodikooli“ ja asutas haridusfondi. „Et õpetaja kulutab aega kontrolltööde parandamisele, et viiesajas koolis Eestis teisipäeva hommikul kell kaheksa õpetajad loevad sama teksti ette, see võib-olla ei ole kõige efektiivsem,“ leiab Hinrikus. Haridusfond alustab nüüd oma teist perioodi ja jagab koolimuutvatele ideedele kokku kaks miljonit eurot.

Joosep Tiks: Kuidas te kirjeldaksite Eesti ühiskonnas oma rolli? Kui suur teie jalajälg on? Kui on üks asi, mida te riigis kohe täna ära muudaksite, siis mis?



Hinrikus: Ma ei oska öelda. Ma pole kunagi mõelnud, kui suur minu jalajälg Eestis on... (vaatab kinganumbrit) ...44 ja pool. Üks asi, mida muuta – see on halb küsimus, see on nii teoreetiline. Ma olen Eestis nõustanud peaministrit, mingites Euroopa Komisjoni projektides osalenud. Ühtpidi tundub see kõik nii triviaalne. Miks kurat nad teevad nii lolle otsuseid kogu aeg? Teisipidi osaled mingis komisjonis ja siis näed, kui keeruline on mõistlikku otsust või soovitust välja mõelda. Küsimus, et mis oleks üks asi, mida ma muudaks – see on liiga lihtne.