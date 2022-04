INTERVJUU | Urmas Reinsalu: Tulebki eskaleerida. Ega siis teistpidi see sõda kiiremini ei lõppe

Kui Jüri Ratas läks kaks nädalat tagasi koos teiste eestlastega pärast Ukraina-visiiti koju, jäi Urmas Reinsalu veel Ukrainasse ringi vaatama. Ülemraada liige Arseni Puškarenko teejuhiks, liikus Reinsalu Kiievist läände Žõtomõri ja pärast koos sõduritega väiksematesse küladesse Tšornobõli pool.

Kuidas Kiiev praegu sõjaeelse ajaga võrreldes on muutunud?

Täiesti drastiliselt muutunud. Kiievi südalinn on reaalsuses välja surnud. Üks asi on see sisemine perimeeter või tsitadell, mis presidenti, parlamenti ja valitsusasutusi kaitseb. Aga ka südalinnas, kus on kaubandus, kõik seisab.



Kuldne värav, katedraalid jne – need on kõik kinni?

Kus on Marinski palee. Siseperimeeter, pindalalt ei oska öelda, läbi ei käinud. Aga siseperimeeter on kinni, seal on soomusautod ja liivakottidest blokeeringud ette pandud. Erinevad sõjalised üksused. Ma vaatasin akendest ka, mulle tundub, et see siseperimeeter on julgeolekukaalutlustel inimestest tühjaks tehtud. Mingit elu seal ma ei näinud.