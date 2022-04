Red Hot Chili Peppersi uus album „Unlimited Love“ on liiga rikkalik, aga ikkagi meeldiv õhtusöök

Esimestest nootidest peale on see vana hea Red Hot Chili Peppers. „Unlimited Love“ on California rokkarite kaheteistkümnes stuudioalbum – tehke järele või makske kinni. Kui algusaastad välja arvata, on üks ajaloo edukamaid (rokk)bände uute plaatide väljaandmise vahele ikka võtnud paraja pausi, seegi kord on eelmisest kuus aastat mööda läinud. Ja mis kõige tähtsam – kitarrist John Frusciante, kes aeg-ajalt oma radu käib, on jälle tagasi. Teda asendanud Josh Klinghoffer on suurepärane muusik, aga Frusciante on ikkagi üks „fantastilisest nelikust“.