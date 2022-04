Juba üle miljoni euro nädalas: „tasuta“ ühistransport põletab üha rohkem Eesti maksumaksjate raha

Mu 82 aasta vanusel Tartus elaval emal pole kavatsustki autokooli minna. Ega autot soetada.

Aga see oleks tarvilik, sest ta armastab käia oma sünnitalus. Varem oli see imelihtne, sest tema maa-naabrimees töötas Tartus ja sõidutas mampsi oma autoga otse talu väravasse.

Nüüd aga sõltub ema bussidest ja see on piinarikas.

Sõit on küll tasuta, kuid peatusest taluni tuleb ukerdada poolteist kilomeetrit mööda külavaheteed. Too meenutab pahatihti porimülgast või jäävälja. Lisaks pimedus, sest mõlemad bussid jõuavad pärale õhtul.

Ema arutab, et kauaks need kaks liinigi, sest Tartu lähedal on bussid täis, aga lõppu sõidavad vaid üksikud reisijad.

Säärasel kartusel on alust. Eesti maakondliku bussiliikluse tulevik paistab tume ja sellele aitab kaasa „tasuta“ ühistransport, mille abil Keskerakond roobitseb kokku valijate hääli.