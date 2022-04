Politsei alustas Repinski suhtes kriminaalmenetlust

„Riigikogu liikmetele on ette nähtud kulude kompenseerimine vastavalt seadusele ning kuluhüvitiste korrale," ütles keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp . "Praegusel juhul peame vajalikuks alustada uurimist, et välja selgitada, kas Martin Repinski on hüvitiste küsimisel toiminud seaduspäraselt ja esitanud õigeid andmeid. Ei saa välistada, et reeglid hüvitiste osas võivad olla kohati puudulikud ja võimaldada pahatahtlikku ära kasutamist, kuid ka sellisel juhul ei ole taoline käitumine avaliku rahaga eetiline ega vastutustundlik,“ sõnas Kübarsepp.

Nii Eesti Ekspress kui ka Õhtuleht on kirjutanud Repinski tegemistest mitu pikka lugu, mis puudutavad tema kummalisi kulutusi, mille on mees kinni maksnud riigikogu kuluhüvitistest. Ekspressi käsutuses olnud detailsetest andmetest selgus, et Repinski kulutab väga suuri kütusekoguseid lühikese aja jooksul. Samuti on selgunud, et Repinski kuluhüvitiste eest Lasnamäel üüritud korteris ei elanud mitte tema ise, vaid mees, kes väitis end olevat Repinski elukaaslase vend.