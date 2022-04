INTERVJUU | Madis Kallas: Eesti esimene koroonakolle pöördus Saaremaa edulooks

Mida sa kaks aastat tagasi kõige rohkem kartsid?

Kartsin viiruse tagajärgi Saaremaa inimestele, sest sel ajal räägiti väga suurest suremusest. Teiseks oli meeletu teadmatus kõige kohta, kusagilt ei olnud võimalik midagi küsida, kuna olime Eestis ja sisuliselt Baltikumis esimene viirusekolle.

Nüüd on mul natuke déjà vu tunne, sest kolmveerand vallavanema tööajast kulub taas kriisijuhtimisele. Vahe on muidugi selles, et kaks aastat tagasi oli Saaremaa kriisis üksi, meie vastu tundis huvi kogu Euroopa ajakirjandus. Nüüd on kriisis ühiselt kogu Euroopa.

Kaks aastat tagasi oli suurim probleem teadmatus, meie vastane oli nähtamatu. Nüüd me teame nimeliselt, kes on kriisis süüdi, aga ega see ei tee olukorda lihtsamaks.

Kuidas Saaremaa saab hakkama Ukraina põgenikega?

Peab saama. Andsime valitsusele teada, et saame hakkama 450 põgenikuga, ilma et saarlaste heaolu sellest kannataks. Nüüd on Saaremaal üle ...