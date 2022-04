Sel ööl Alyona magama ei lähegi, ajavahe ning reisiväsimus annavad veel tunda. Nimelt naasis ta päev varem New Yorgist: 18 tundi reisimist ning pikad tööpäevad ÜRO assambleel. “Ootamine on hullem, kui sõja algus ise. Ma ei usu, et täna öösel midagi juhtub,” vajutab Üleukrainalise Ühenduse Isamaa ehk Batkivštšina parteisse kuuluv Alyona “send” nuppu. Sõnum potsatab ühe välisajakirjaniku sõnumitesse. Paraku Alyona eksib.