Boriss Šipunov: vaikijad, ärge väitke, et soovite Eesti jalgpallile ilusat tulevikku

Boriss Šipunov on saalijalgpalliklubi FC Cosmos eestvedaja.

Lugupeetud kolleegid!

Pean oma kohuseks tõdeda, et tühjade juttude aeg on möödas. EJLi presidendi kõlavate sõnade taga – „Oleme teinud rohkesti ettevalmistustööd!“ või „Lahkuda praegu, tähendab reeta jalgpalli!“ – peitub vaid hirm oma ametikohalt lahkuda. Tehtud on liiga palju vigu, mille eest tuleb vastutada. Ja juba mitte ainult jalgpallifännide ees.

„Mõistmise“ ja tegevusetuse aeg on möödas. Selle tõestuseks esitan terve rea valusaid fakte. Seejärel toon välja ettepanekud, kuidas peaksime edasi toimima, et need faktid Eesti jalgpalli järgevatel kümnenditel enam ei kummitaks.