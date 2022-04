KULISSIDE TAGA | Reis öö lõppu. Koos presidendiga Ukrainas keset hävingut

Elu on seisma jäänud hetkega. Ühest kivimajast on järel veel ainult tühi kest, kus elutoa diivani kohal lõõtsub tuul, aga peenikese sõrestikuga aiamajake, kus hoitakse rehasid ja batuuti, on puutumatult alles. Ühes aias torkavad punased aiakärud kaugele silma, sest kõik muu nende ümber on tahmunud: majade seinad, väike õu, isegi noored õunapuud on kaetud ühtlase halli kihiga. Pommid ja miinid on lõhkenud lilleliste tapeetidega magamistubades, roheliseks värvitud köökides ja seal, kus hetk varem oli klaver. Pommitatud on inimeste kodusid, aga ka poode, kinosid ja isegi surnuaedu. Pommitatud on kõike ja mida hävitada ei jõutud, seda teevad ehk miinid, mis on maa sisse kaevatud. Ühel hetkel võtab korteež hoo maha ja teeb väikese kaare. Sõidame mööda purustatud esiotsaga veoautost, selle ümber on miiniotsijatega mehed ja otsivad neid, mille eesmärgiks on ainult üks: tappa noored jalutajad, mängivad lapsed või poodi leiva järele sõitev vanapaar.

Me keerame väiksematele kõrvalteedele ja kihutame mööda männikutest, kus puudel on ladvad rebitud. Tühjusest ilmub teeristi mõni põlenud autovrakk ja siis üks mikrobuss, millel on pool ära kistud. Kuuliaukudega kirikuhoone, purustatud elumajad, hingedel rippuvad väravad ja tänavad, mis on kaetud kivitükkidega, sest maju enam ei ole – tervik on lagunenud sekunditega põlenud algosakesteks.

Maanteedel kihutame mööda suurtest põlenud kaubanduskeskustest. Tuhandeid ruutmeetreid sulanud plekki, tahmunud aknaääri ja põlenud sisemust. Need on hiiglaslikud mustad koopad, mis ei meenuta mitte midagi. Inimlik julmus, mida me näeme, ei saagi midagi meenutada. „Inimene mõtles lennata Marsile,“ ütleb mulle Tallinnas enne äralendu presidendi ihukaitsja Marko Reisel , „aga selle asemel tapab liigikaaslast. Isegi metsloomad ei tee nii.“ Ta on sõjas käinud. Ta oli Afganistanis ning Liibanonis. Ka tema kolleeg Andris Viltsin , kes juhib politseis kogu isikukaitse bürood, on sõitnud mööda lahinguvälju. Kuid pärast Kiievi lähedal linnades ja külades käimist rongi istudes raputab ta pead ja ütleb, et pole mitte midagi sellist peaaegu mitte kunagi näinud.

Me sõidame läbi uuselamurajoonide, kus tavaliselt peetakse grilliõhtuid ja aedadest tõuseb värskelt niidetud muru lõhna, kuid nüüd on majadelt ära pühitud katuseid, aknaid ja terveid korruseid. Väikestesse metsatukkadesse, kus meie käime tervisejooksu tegemas, on kaevatud kaevikud, kuid needki on tühjad. Kõikjal on vaikus. Mitte kedagi pole näha. Siin ei ole enam elu.

Tuur Kiievi lähedal kestab üle kuue tunni. Me sõidame mööda Irpini õhkulastud sillast, mille all kössitavad hüljatud sõiduautod nagu peitupugenud lapsed, ja vaatame uusi hiigelkõrgeid korrusmaju, mille sees on suured tömpide servadega augud. Pommid on lennanud takistamatult läbi maja. Ma vaatan läbi korruste ja näen taevast. Kahekümne või kolmekümne korrusega maja on tühi. Varsti lammutatakse see ilmselt maha – juba enne, kui keegi siia üldse kolida jõudis.

Siis oleme Borodjankas. Me seisaksime justkui keset Õismäed või Mustamäed, parginurgad rohetavad ja üle meie lendab linnuke, ainult et kortermajade asemel on mustavad varemed. Me oleme kõike seda juba fotodelt näinud, me teame seda kõike, ainult et hoopis teine tunne on seista kiviklibul ja teada, et mõned meetrid sinust allpool on ilmselt teine inimene. Keegi, kes ärkas ehk pimeduses üles ja hakkas minema tualetti, kui väike lühike vilin ja seejärel kõrvulukustav plahvatus lõpetasid kõik. 21 surnukeha on leitud, öeldakse meile, aga paljud on veel leidmata.

Elu ja surm põimuvad neis väikestes külades ja eeslinnarajoonides. Sõidame mööda autost, millest tank on üle sõitnud – ja saja meetri pärast lehvitavad meile lapsed. Ühel pool tänavat on kõik väikesed tellistest majad purustatud, kuid nende vastas on väike aianduspood, istikud asetatud vaatamiseks, kõik terved. Bussijuht vangutab pead, aga ise räägib, kui ilus on Tallinn – milline vanalinn, imeline meri, ja siis veel need valged ööd! Näha on liivakottidega tänavanurki, suuri kaevikuid, põlenud kohti maanteedel ja nende kõrval kutsub vanaproua vagude vahelt kanu ja noor mees künnab traktoriga mulda. Selles on taimedele kasulikku tuhka rohkem kui kunagi varem. Ühes peaaegu täienisti maatasa tehtud külakeses on keegi asetanud kännu peale suure restitäie valgeid kanamune. Siia on jäänud veel vaid mõned vanainimesed, kes vaatavad veidi väsinult meie vilkuritega korteeži, seda järjekordset väliskülaliste parve. Keeravad siis selja ja lähevad tagasi oma aedadesse, lupjama õunapuid, kuigi majadel pole enam aknaid ja elul enam tulevikku.

Aastakümneid hiljem vaidles Susan Sontag talle vastu. See on illusioon, ütleb ta. „Kui me vaatame teise inimese valu,“ kirjutab Sontag, „siis ei saa oodata, et tekiks mingi „meie“, seda ei juhtu.“ Mõni tunneb üht, teine teist. Paljud tunnevad „meelelahutuslikku teadvustamist“ ja ongi kõik. Ukrainas tehtud õudused on tõepoolest kirjeldamatud, kuid sellest hoolimata on juba nüüd Läänes oht, et tekib rutiin, tüdimus.

Poola lennujaam, kus me tol hetkel oleme, on tilluke. Päevas lahkub siit ametliku lennuplaani järgi kuus või seitse lendu, see on kõik, kuid ometi käib siin hommikust õhtuni elu. Elu selle nimel, et Ukrainasse maksimaalselt palju abi toimetada ja inimesi viia surma vaatama. Erilennukid tõusevad ja maanduvad, tuues siia riigijuhte, ajakirjanikke, prokuröre, sõjaväelasi. Vilkuritega korteežid on nii tavapäraseks saanud, et kui me kihutame mööda varahommikusest kitsekarjast, tõstab vaid üks nende seast pea, vaatab meid ja sööb siis ükskõikselt edasi, sest elama peab.

Lennuki poole sõites tulevad sisse juba esimesed meediapäringud. Tahetakse teada Alar Karise kommentaari Steinmeieri eemalejätmise kohta, kuid ta arvab, et see pole tema asi kommenteerida. Ometi on näha, et Karis on löödud. Suurriigi kohalolu oli tema jaoks oluline. „Meie oleme vaid pudinad,“ lausub ta veidi nukralt, kuid realistlikult, ja lisab siis: „Kuid olulised pudinad.“

Kui ta tagasi tuleb, ütlen ma talle, et vahepeal on Saksa president Frank Steinmeier kogu maailmale teada andnud, et homme oli tal plaan minna koos Poola ja Baltimaade presidentidega Kiievisse. Saladus on läbi. Kõik on teada. Kuid Reisel isegi ei ohka. See ei muuda midagi. Kui nii, siis nii. „Need, kes väga tahaksid teada, et me läheme,“ ütleb ta, „teavad seda juba niigi.“

Alles nüüd lausub Reisel, et me lendame ühte väikesesse Poola linna, mille nimi koosneb ainult konsonantidest, ja siis sõidame edasi rongiga. Kui ma küsin, kas ta kardab, ei oska ta seda sõna kuidagi omaks võtta. See on tema töö – toimetada olulised inimesed turvaliselt ühest kohast teise. Ta mõtleb asjad läbi. Paneb kokku vajaliku varustuse. Kuulab, mida soovitavad kohalikud, sest „me oleksime väga rumalad, kui me neid ei kuulaks“. Ka rong oli ukrainlaste, mitte eestlaste mõte. Samasuguse rongiga käisid Kiievis juba Boris Johnson ja Ursula von der Leyen . Nii on. Kuid kõige parem vahend kellegi turvalisuse jaoks on see, kui keegi ei tea, kus sa millalgi oled. Nende sõnadega paneb Reisel tühja koolapudeli lauale ja läheb tualetti.

Me seisame lennujaamas ja ootame presidendi saabumist. On teisipäeva hilisõhtu. Tallinna kohal on liiklus juba vaibumas. Piirivalve väike mõnekohaline lennuk, mille tiivad on värvitud siniseks ja kollaseks, on mootorid sooja pannud, aga ma ei tea, mis kell see õhku tõuseb, ja ma ei tea, kuhu ta lendab. „Ühte Poola linna,“ ütles mulle presidendi välisnõunik Celia Kuningas-Saagpakk kaks päeva varem Nõmme turu väravas, käes pühapäevased beseed. Kes sinna tulevad, mida arutatakse, kuidas, millal ja kellega me sõidame, ta ei ütle.

Teiselt poolt on Frank Steinmeier Saksamaa kõige populaarsem poliitik. Ta on mineviku vigasid möönnud, mis poliitikas on haruldane. Tema seisukohad Venemaa suhtes ei ole pealegi alati olnud ühekülgsed. Allikate sõnul tegid paljud välisministrid, sh Urmas Paet , pärast Krimmi annekteerimist tööd, et sanktsioonid määrataks ka Kremli esipropagandistile Dmitri Kisseljovile , kuid lõpliku otsuse surus läbi toonane Saksamaa välisminister Steinmeier. Tal ei pruugi presidendina olla liiga palju võimu, ta on pigem sümbol, aga keegi ei unusta, kui rünnatakse nende sümboleid.

„Ma saan ukrainlastest aru,“ ütleb samas Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk , kui me lõpuks rongiga ööpimeduses Kiievi poole loksume. Kuusk säärast sõda ei uskunud. Ta töötas varem aastaid luures ja Ukrainas töötamine on tema esimene saadikukoht, kuid hoolimata oskusest lugeda detailset luureinfot, ta lihtsalt ei uskunud, et Venemaa ei arvesta Ukraina tugevusega. Et Venemaa on ohtlik, ründab, planeerib sõda – jah. Aga mitte sellist sõda.

Üpris varsti kutsutakse Alar Karis teiste presidentide juurde. Tal jääb pooleli raamat Ukraina näljahädast ja mina ei suuda edasi lugeda kunagi kaitsepolitsei peadirektori Arnold Sinisalu poolt antud raamatut. See räägib Venemaast ja on Sinisalu jaoks Venemaad palju seletanud. „Suurvene pilguga vaadates käitusid Nõukogude Liidu hätta jätnud rahvad endid iseseisvaks kuulutades äärmiselt tänamatult,“ on kaitsepolitsei juht alla jooninud. „Üks viimase kahe aastakümne suuremaid üllatusi on asjaolu, et nõukogude impeeriumlik mõttelaad elab edasi,“ jookseb veel üks hariliku pliiatsi joon. Venemaa peab end selle raamatu järgi väljavalitud impeeriumiks, mis välismaailmast võtab üle ehk tehnoloogia, kuid mitte muid uuendusi nagu näiteks inimõigused. See tuletab meelde Herzenit, kes nimetas seda „telegrammiga Tšingis-khaani sündroomiks“ – palun väga, iPhone ja villad Como järve ääres teilt, aga väärtused, mõttelaad ja kõik see muu meilt. Teiste seas ka õigeusk – ja mulle meenuvad Kiievi-lähedaste külade ette püstitatud suured krutsifiksid, pildid ja kujukesed Kristusest. Nad olid mõeldud neid külasid kaitsma, kuid ristilöödu taga on veel vaid maastikutäis hävingut. Varsti tuleb mõni ekskavaator ja pühib selle kokku. Neid läheb Ukrainal palju vaja. Kohtumisel Karisega küsib Zelenskõi ekskavaatoreid, koppasid ja kõike muud, mis on vaja selleks, et kokku lükata, kinni pakkida ja minema viia inimeste kodud, unistused ja vaiksed õhtud aianurgas. Sest neid enam pole.

Selle kõige tõttu loksub öises rongis Kiievi poole kõigest neli presidenti. Kui kaua meie rong sõidab, me ei tea. Võib-olla 10 tundi, võib-olla 13. Vahele võivad tulla ootamatud stopid või haagid. See rong on kummitusrong, teda pole üheski sõidugraafikus, tema kardinad on kogu aeg alla lastud ja kui ta raudteejaamas peatub, on kogu perroon täis automaatide ja maskidega mehi. „Kui midagi juhtub,“ ütleb Reisel, „siis heitke maha ja jääge rongi.“ Meile jagatakse kuulivestid, kiivrid ja täispuhutavad kaelatoed, aga vagunisaatjad toovad hoopis lihalõike ja viiludeks lõigatud apelsine, kenasti läbi praetud šnitslit ning natuke küpsiseid, ja panevad lauale mõned konjakipudelid. Ma ei söö palju, sest ühe mu hamba juured istuvad igemes nagu Venemaa viies kolonn Euroopas – mädaselt. Jooke valada on aga keeruline, sest Ukraina raudteel sõites raputab nagu vanasti ja kuulda on vana hea parap-parap, parap-parap. Sellest saab kogu järgmise öö refrään.

On neid, kelle arvates see on viga ning et Ukraina lõi iseenda liitlastesse lõhe. Ja teiste arvates ei ole lõhe põhjus Volodõmõr Zelenskõi ärritumises, pingul närvides ja võib-olla ka natuke liigses enesekindluses, vaid lõhe tekitasid eurooplased ise päeval, mil nad uskusid, et Venemaaga on võimalik rääkida.

Sest mida pidulikku saabki olla tühjades Kiievi magistraalides. Kuusk, kes on esimest korda pärast Kiievist lahkumist siin tagasi, vaatab suurlinna kummituslikult tühje bulvareid ja maanteid jahmunult. Ta ei ole midagi säärast näinud. Käes on kolmapäeva tipptund, aga on tunne, nagu oleks õigeusupühade varahommik. Ühte teetõkkesse on öösel kihutanud BMW, kuid keegi pole seda ära koristanud, sest see ei jää kellelegi ette. Pole vaja erilisi trikke, et masinad saaksid kihutada ja ilmselt on nad juba harjunud, sest Butšast ja Borodjankast on saanud Ukraina uued sihtkohad. Mõeldud ennekõike neile, kes veel 50 päeva tagasi arvasid, et Venemaaga võiks ehk pidada sellist moodsat asja nagu dialoog. „Rahuläbirääkimisi ei saa keegi vahendada,“ ütleb Kaimo Kuusk reporterile purukspekstud majade taustal, „sest Venemaa tunnistab ainult jõudu.“ Reporter on Portugalist. Ta ei suuda uskuda, mida ta just kuulis, ja küsib veel kord. Kas tõesti ei saa keegi vahendada meeldivaid läbirääkimisi linnalähedases metsatukas?

Kell on öösel veidi kolm läbi, kui tühja kupeesse saabub president. Tema kohtumine rongi teises otsas kolme teise presidendiga on läbi saanud. Ukrainast nad eriti ei rääkinud ja napsi eriti ei võetud, sest kaks presidenti on katoliiklased ning käes on ülestõusmispühade-eelne paastuaeg. Räägiti presidentide elust. Tulevikust. Minevikust. Siis mindi laiali. Kõik teadsid, et homme tuleb raske päev ja selles pimedas rongis, mis kihutab läbi öö sõjas oleva riigi pealinna poole, prooviti korraks kergemalt võtta. Mingeid läbirääkimisi ju niikuinii ei peeta. Kõik on ilma selletagi selge. See reis on ainult selleks, et olla kohal – Kiievis, kaamerate ja inimeste ees. President soovib head ööd ja läheb magama. Ma vaatan, kuidas laua peal poolikutes klaasides loksuvad vedelikud, nagu liigutaksid neid kellegi nähtamatud käed.

See naiivsus pole kuhugi kadunud. Kui Kaimo Kuusk läks Kiievist sõja eest Lvivi, ütles ühe suure Euroopa riigi veel suurem saadik talle, et jumal tänatud, nad on Lvivis. Siin on ju terve vanalinn UNESCO kaitse all – seda küll venelased pommitama ei hakka! Ei tunta Venemaad, aga ei tunta ka meid. Äralennupäeval kohtun Prantsuse Lütseumi direktori Peter Pedakuga, kes on tulnud just tagasi Prantsusmaalt. Temalt küsiti kõige muu hulgas, kas see, et ta on pärit Nõukogude Liidust tähendab, et ta on praegu Venemaa poolt. „Me oleme prantslaste jaoks aborigeenid,“ ütleb Pedak. 30 aastat on mööda läinud – aga endiselt on niivõrd paljud asjad läbi rääkimata. Me eeldasime, et inimesed kaugel Läänes teavad, mis Ida-Euroopa on – aga nad ei tea. Kui me kihutame tähtsate vilkurite ja ülbete autodega purustatud linnakestes, siis tõusevad paljude vanainimeste ja laste käed meile lehvitamiseks. Ma tunnen end nagu kolonisaator, ülbe Lääne saadik kannatanud pärismaalaste juures, ja võimalik, et täpselt samamoodi tunnevad end veel tänagi paljud Lääne poliitikud. Südames küll eurooplased, heatahtlikud ja empaatilised, aga hetkel, kui on vaja silmitsi olla võib-olla kõige lihtsama valikuga üldse – valikuga headuse ja kurjuse vahel –, hakkavad tekkima nende juttu nüansid ja pooltoonid. Nad hakkavad sõrmedel arvutama ja vastustega viivitama.

