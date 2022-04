Vene väed peavad Mariupoli alistamiseks vallutama Keila linna suuruse kindluse. Mariupoli kaitsjad lubavad võidelda viimase meheni

Sadamalinn Mariupol on olnud venelaste piiramisrõngas seitse nädalat. Enne sõda elas seal 400 000 inimest – praegu on tegu maapealse põrguga, kus on lõksus veel umbes 100 000. Surma on saanud vähemalt 20 000 mariupollast, ülejäänud on kas põgenenud või küüditatud Venemaale.

Need on karmid faktid, millega inimene kipub pika aja peale leppima, kuid linnas toimunud õudustest teame ilmselt üksnes murdosa. Kohapeal on side häiritud ja viimasedki ajakirjanikud põgenenud.

Nüüd paistab, et venelased on võtnud endale eesmärgi linn lõpuks ära võtta. Kuid selle nimel tuleb vallutada hiiglaslik terasetööstus, kuhu on koondunud linna viimased kaitsjad.