Marju Marynel Kuut valis „Raagus sõnade" ketramise asemel pimedad ööklubid

Marynil oli teatavasti keeruline suhe oma minevikuga. Kõige eredamalt ilmestas seda tema soov vabaneda oma nõukogudeaegsest nimest Marju Kuut, Marju Kuudi artistikuvandist ja publiku ootustest sellele artistile.

Maryni jaoks oli asi lihtne ja selge, nagu tal tuli korduvalt ja korduvalt selgitada: „Mind palun nimetada ikka Maryniks, nagu mu nime lühendus Marynelist on. Marju Kuut on nõukaaegse laulja-artisti nimi! Selleks olengi Maryn E. Coote pannud, et oleks selge erinevus minu vana nõukaaegse muusika ja minu enda uue muusika vahel!“

Aga ega lihtsurelikud seda mõista suutnud, võib-olla isegi ei proovinud. Kui inimesel on üks nimi, ...