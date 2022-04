Pulbitsev ja lilleline elulust

„Aligni“ olin ju ka juba „Fantaasia“ saates mänginud, aga Alfa Collective’i EP tervikuna tõi ikka rõõmsa jahmatuse. Kuidas annab sel kurjadest vaimudest vaevatud kümnendil olla nii pulbitsev ja lilleline, ilma et see kuidagi lapsikult, pealiskaudselt või siis sarkastiliselt mõjuks? See viie looga veerandtund mõjub rohkem helge omailma trotsliku taaskehtestamisena argireaalsuses kui süüdimatu eskapismina – justkui ennistades inimese õnnelikolemise võimet (või isegi kohustust) ka siis, kui see uudistetulvas võimatu või vastutustundetu näib.