Kaks nädalat seksiostjate foorumis: „Olen veitsa rase, aga muidu norm“

Mart Helme kurtis Riigikogu puldis muret. Ta rääkis ukrainlannadest, sõja eest pagevatest naistest, keda tuleb siia end müüma võib-olla sadu, tuhandeid. Ta jättis võrrandist välja siinsed mehed. Need, kes peavad õigeks osta nende naiste kehasid.

Veedan foorumis päevi, et teada saada, kuidas mehed näevad siinset seksiäri, naisi ja ennast.

Kõige sügavama jälje üleni hallidesse toonidesse mähitud foorumis, mis koondab paljusid Eesti seksiostjaid, jättis Anna.

Temast ei tea ma muud kui seda, mida ta ise enda kohta on kirjutanud kuulutuses, ei tea ka seda, kas Anna on ta pärisnimi. Kirjeldused, mida tema keha ostnud mehed on jaganud, panevad nutma.