Jaanika Arumit inspireerib tänaval inimeste jälgimine

Kõrgendatud tahe olla kuidagi maailmale vajalik annab hetkel kõige enam jõudu ja aitab praegusel julmal ajal meelt selgena hoida. Õnneks on palju inspireerivaid inimesi, kes leiavad kirglikult pühendudes eri tasanditel viise panustada ja annavad lootust, et võidame õuduse. Suur tänu kõigile neile inimestele!

SININE HORISONT

Seoses sellega, et olen Pärnumaalt pärit, on mere lähedus ja sellega kaasnev avaruse mõõde minu jaoks eksistentsiaalselt olulisel kohal. See annab tunnetuslikult edasi teatavat mastaapsust ja jõudu, mis asub väljaspool mind ennast.

HOMMIKUNE HIGI JA VESI

Hommikune kehamahlade voolamine ja pulsi kiirenemine on paljuski päevaseks jõuallikaks, mis aitab hoida vaimu ja meelt värskena. Kindlasti on olulisel kohal ka ujumine, millega kaasnev gravitatsiooni kadumise tunne pingeid lahustab.

NÄHTAMATU OLEK



Kuna suurema osa oma ajast veedan ma Tallinnas, siis üks inspireerivaid tegevusi on tänaval inimeste jälgimine, ise end nähtamatuna kujutledes. Kas siis läbi Snelli pargi tööle jalutades või minnes üksinda kohtadesse, kuhu ma tavapäraselt ei satu (näiteks Lasnamäele), jälgida võõraid inimesi ja fantaseerida, milline võiks olla nende elulugu ning argipäev. Minu töös avab see tähenduskihte paljudest erinevatest perspektiividest. Kui olen sarnast inimest reaalses elus vaadelnud, siis aitab see kindlasti ka sügavamalt suhestuda tegelasega, keda ma parasjagu kehastan või loon. Ja ehk toetab see vaatlus ka empaatiavõime kasvatamist inimesena.